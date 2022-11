Financieel Café is er voor iedereen in de gemeente Boxtel die vragen heeft over geldzaken. Op 29 november en 1 december staat het onderwerp Energie centraal.

Financieel Café in Boxtel voor hulp bij stijgende (energie)prijzen

51 minuten geleden

Alle inwoners in de gemeente Boxtel die hulp kunnen gebruiken bij de stijgende prijzen, kunnen daarvoor terecht bij het Financieel Café op dinsdag 29 november en donderdag 1 december. Zowel in de middag als in de avond worden bezoekers geholpen met vragen over regelingen. Maar ook andere geldzaken en hulp bij (overheids)formulieren komen aan bod.

Het initiatief is afkomstig van Bureau Sociale Raadslieden van ContourdeTwern, woonstichting Joost en de gemeente Boxtel. De partijen willen inwoners en huurders helpen met allerlei vragen over administratie, formulieren en geldzaken. Een team van professionals en vrijwilligers geven gratis hulp, advies en tips om de stijgende prijzen het hoofd te bieden.

Tijdens de sessies van volgende week staat het thema energie centraal. Wie binnenwandelt, krijgt ondersteuning bij het aanvragen van een energietoeslag. Daarnaast is er ook informatie over andere regelingen, diensten en hulpmiddelen waar inwoners eventueel gebruik van kunnen maken. Ook worden er eenvoudige tips gegeven om energie te besparen. ,,Check wel van tevoren wat je jaarverbruik is voor gas en elektra. Dan bekijken we samen of je boven of onder het prijsplafond zit. En wat je kunt doen om het verbruik te verlagen”, geven de organisaties mee.

Het Financieel Café is dinsdag 29 november van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur geopend in voormalig klooster Sint-Ursula (Ursula 12). Donderdag 1 december op dezelfde tijden wordt het gehouden in gemeenschapshuis De Walnoot aan het Reginahof 1.

Wie vragen heeft over het initiatief, kan contact opnemen met ContourdeTwern via (0411-)65 58 99 en per mail: infoboxtel@contourdetwern.nl. Kijk ook voor meer informatie op www.contourdetwern.nl/financieel-cafe-boxtel/.

De organisaties zijn van plan het Financieel Café ook vaker in de toekomst te houden.