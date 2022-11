Sint blijft liever droog in Gemonde

zo 20 nov, 16:56

Eigenlijk zou hij door straten van Gemonde trekken, maar de goedheiligman zag een nat pak niet zo zitten. De sint hield zijn tabbert liever droog en regelde bij De Schuif dat alle kinderen daar naar toe mochten komen. En dus barstte de zaal zondagmiddag even uit haar voegen.

De ouders hadden allemaal de fotocamera in de aanslag om hun kroost op de gevoelige plaat vast te leggen als zij bij de snoepgoedfilantroop op schoot mochten zitten. Dat was niet zomaar. De Spaanse bisschop had namelijk vooraf gevraagd of hij met alle kinderen op de foto mocht en dat op een zo gek mogelijke manier. Zo waren er knutselwerkjes en natuurlijk vele pietenmutsjes te zien in de zaal.

De foto’s kunnen nog gemaild worden naar de organisatie via sinterklaasgemonde@gmail.com. De leukste prent ontvangt een mooie prijs.

p Sinterklaas had aandacht voor alle kinderen in Gemonde. Ook toen hij op het punt stond om te vertrekken, kregen de kleintjes die wat later kwamen ook nog een handje. Foto: Hans van Doorn.