‘Sinterklaas laat ons de oorlog thuis even vergeten’

Een groep van bijna zeventig Oekraïense vluchtelingen (ouders met hun kinderen) waren zaterdag te gast in Kasteel Stapelen. Ze brachten een bezoek aan Sinterklaas, die in Oekraïne ook bestaat, maar er heel anders uit ziet dan hier in Nederland.

Hoewel Stapel op Sint dit jaar uitsluitend toegankelijk is voor 1.100 kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van alle lokale basisscholen, ging de kasteelpoort bij hoge uitzondering één keer extra open. ,,We willen de kinderen uit Oekraïne en hun ouders die in Boxtel wonen graag laten meegenieten van ons sinterklaasfeest”, vertelt mede-initiatiefnemer Eric van Antwerpen. ,,Leuke bijkomstigheid is dat de Oekraïners ook Sinterklaas vieren. Hun goedheiligman heet Mykolai, een byzantijnse bisschop die zijn verjaardag op 19 december viert.”

SJOELEN

Het bezoek valt in de smaak. De vluchtelingen, die gehuisvest zijn in een deel van het Liduinaziekenhuis, de voormalige Rabobank en De Kleine Aarde, genieten als ze onthaald wor..