Landbouwgronden worden nieuwe natuur

za 19 nov, 20:38

Het Groene Woud wordt permanent 101 hectare natuur rijker. Dat komt voort uit de samenwerking tussen natuurontwikkelingsorganisatie Ark Rewilding Nederland en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Woensdag 16 november werd de overeenkomst ondertekend waarin de toekomst van de voormalige landbouwgronden verankerd is.

GOB-directeur Mary Fiers en Ark-topman Jos Rademakers kwamen naar De Hemel op Velder in Liempde om hun handtekeningen te zetten. Ark-projectleider Ger van den Oetelaar legt uit waarom deze vastlegging een feestje waard was. ,,De provincie beoogt elk jaar Brabant-breed op vele plekken natuur te realiseren. Dit gaat vaak mondjesmaat. Dat wij hier nu in één keer ruim honderd hectare omvormen in permanente natuur, is uitzonderlijk.”

Dit is geen verdienste van Ark alleen, aldus Van den Oetelaar. ,,Het omzetten van landbouwgrond in natuur kán niet zonder medewerking van bijvoorbeeld gemeenten, grondeigenaren en vrijwilligers die op allerlei manieren meehelpen. We zijn hen en vele anderen dan ook erkentelijk voor hun medewerking.”

De 101 hectaren die nu natuur worden, bestaan uit voormalige landbouwgronden die Ark in de afgelopen jaren in Het Groene Woud verwierf. De percelen liggen verspreid over De Geelders, het Beerze-gebied en het Dommeldal. Mede dankzij subsidies van het GOB kon Ark de grond betalen.

Om de financiële ondersteuning te kunnen krijgen, moest notarieel worden vastgelegd dat de verworven gronden natuur worden én blijven, voor altijd. De overeenkomst die woensdag 16 november bekrachtigd werd, de zogeheten Kwalitatieve Verplichting, vormt daar het bewijs van.

De gemeenten waarin de gronden liggen, borgen de omzetting van landbouw naar natuurvia hun bestemmingsplannen, stelt Van den Oetelaar.De 101 hectare aan landbouwgronden zijn verworven onder de vlag van Brabants Goud in Het Groene Woud, het Ark-project dat zich richt op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.