Liempdseweg: geen bomen vanwege kabels

D66 heeft een groene kansenkaart gepresenteerd met plekken in Boxtel waar welllicht meer groen aangeplant zou kunnen worden. De Liempdseweg kwam daarin als zo’n locatie naar voren. Naar aanleiding van de vraag van D66 onderzocht Boxtel wat er zoal in de bodem langs de bewuste weg verborgen is. De uitkomst is nu bekend: er liggen onder andere datatransportkabels, verschillende gasleidingen, een stroomkabel en waterleiding.

Om na te gaan op welke diepte die kabels en buizen zich bevinden, zijn begin november zes proefsleuven gegraven. Daaruit is gebleken dat ze ongeveer een halve meter onder de grond liggen, verspreid over de gehele breedte van de bermen.