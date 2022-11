Green Friday in 2019. Toenmalig wethouder Peter van de Wiel ondersteunde de actie.

Green Friday vestigt aandacht op duurzaam shoppen

36 minuten geleden

Hergebruikte spullen kopen is beter voor het milieu dan nieuwe aanschaffen. Kringloopwarenhuis Het Goed Boxtel onderschrijft dat motto uiteraard volledig en staat vrijdag 25 november weer geheel in het teken van Green Friday. Dit is de duurzame tegenhanger van Black Friday.

Op de ‘zwarte vrijdag’ worden consumenten met flinke kortingen gestimuleerd om nieuwe spullen te kopen. Green Friday zet mensen er juist toe aan gebruikte spullen een tweede leven te gunnen. Volgens Het Goed-directeur Willem van Rijn bespaart de aanschaf van tweedehands in plaats van gloednieuwe artikelen een kilo CO2 per kilo spullen.

Op 25 november houdt het kringloopwarenhuis een speciale winactie: klanten mogen het gewicht van hun gevulde winkelmandje raden. Wie het goed heeft, krijgt de inhoud gratis mee.