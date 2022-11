Coöperatie Zonnemaatje zoekt investeerders voor zonnedak

Naast de al bestaande zonnepanelen op het staldak van Cees Schoenmakers in Haaren, wil de coöperatie Zonnemaatje Duinboeren nog tweehonderd exemplaren leggen.

De voormalige varkensboer Cees Schoenmakers aan de Helvoirtseweg 25a in Haaren verhuurt voor maximaal vijftien jaar zijn stal aan de coöperatie. Daarop kunnen tweehonderd zonnepanelen liggen.

ZONCERTIFICAAT

Deelnemers krijgen jaarlijks een deel van de opbrengst als zij een of meerdere zonnepanelen kopen voor 100 euro per stuk. Daarvoor krijgen ze een zogeheten zoncertificaat. Op deze manier financiert Zonnemaatje Duinboeren de aanlegkosten. De coöperatie verwacht tussen de 3 en 6 procent per jaar uit te kunnen keren, afhankelijk van de energieprijzen.