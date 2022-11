Wethouder wéér op pad voor Liempdse bomenkwestie

Er worden in Liempde 57 bomen gekapt, maar de discussie is nog niet verstomd.

Inwoners van Heidonk, Krollerbocht, Schietberg, Draaiboom en Akkersrijt klagen al jaren over scheef liggende stoeptegels door worteldruk. Er worden bijna zestig bomen vervangen. Sommige exemplaren blijven echter staan en daar is niet iedereen in de wijk blij mee. Hoewel verschillende buurtbewoners regelmatig overleg hebben gehad met wethouder en ambtenaren, blijkt een goede oplossing lastig te vinden.

DISCUSSIES

De fractie van Balans vroeg Van Nistelrooij vorige week tijdens de begrotingsbehandeling om met een oplossing te komen. Dat is volgens de wethouder moeilijk: ,,Er zal altijd een patstelling zijn. De ene helft wil de bomen weg hebben, de ander alleen laten snoeien.”