Aanleg twee glasvezelkabels wekt weerstand op

In de Papiermaker is al een glasvezelkabel aangelegd.

Vorige week meldde Brabants Centrum dat twee aanbieders van glasvezel allebei een netwerk mogen aanleggen in Boxtel en dat ze dat apart van elkaar doen.

Juffermans heeft de gemeenteraad en het college van B en W in een brief laten weten wat hij van de situatie in Boxtel vindt: ,,Het is te gek voor woorden dat vanwege concurrentie trottoirs twee keer opengebroken moeten worden, terwijl er in wezen maar één kabel nodig is. Dat betekent grote energie- en materiaalverspilling en onnodig nieuwe overlast.”

Juffermans stelt dat grond vaak inklinkt na graafwerkzaamheden en dat de stoepen na enige tijd opnieuw recht gelegd zullen moeten worden. ,,En wie draait er op voor de kosten? Precies, de gemeenschap.”