Muziekpieten ‘on tour’ in Boxtel

De rit start in de Van Beekstraat, waar de muziekpieten zullen optreden tussen 13.30 en 14.00 uur. Vanuit daar rijden ze naar de Gamma waar van 14.15 tot 14.30 uur liedjes worden gespeeld. Iets verderop, bij Intratuin Boxtel, wordt de rondgang door Boxtel vervolgd. Daar klinken de instrumenten tussen 14.30 en 15.00 uur. De pietenband zal de bezoekers van winkelcentrum Oosterhof ook vermaken en wel van 15.15 tot 15.45 uur.

Het thema van dit jaar, Sportief Spektakel, komt zondag 27 november tot uiting in hartje Boxtel. In samenwerking met de winkeliers zijn er allerlei (sportieve) activiteiten. Via een plattegrond kunnen de kinderen bij de diverse spellen stempels verzamelen. Met een volle kaart mogen zij een cadeautje uitzoeken in het Pak..