Oude school gaat in eerste kwartaal 2023 plat

51 minuten geleden

Het leegstaande gebouw aan de Albinonistraat in Boxtel gaat in het eerste kwartaal van 2023 tegen de vlakte, meldt de gemeente Boxtel. Op die plek wil woonstichting Joost volgend jaar zomer starten met een duurzaam appartementencomplex in drie bouwlagen. Daarin komen 27 een- en tweepersoons woningen in de sociale sector.

Wethouder Wim van der Zanden en directeur-bestuurder Marieke Vossen van Joost ondertekenden vandaag een addendum. Dat is een toevoeging aan de al twee jaar geleden gesloten koopovereenkomst tussen beide partijen. De aanvulling was nodig omdat na kritiek van omwonenden het oorspronkelijke bouwplan is aangepast. Van de vier bouwlagen die aanvankelijk waren ingetekend is de bovenste geschrapt.

Door de ondertekening kunnen volgens de wethouder concrete stappen worden gezet om zowel de woningen te ontwikkelen als de openbare buitenruimte opnieuw in te richten. Dat laatste gebeurt in overleg met de buurt en behelst onder meer de aanleg van de nodige parkeerplekken. Ook wordt gesproken over behoud van het aantal bomen. Nog dit jaar hoopt de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen.

De nieuwbouw verrijst op de plek waar na een brand in 1992 een nieuw onderkomen voor basisschool De Beemden werd gebouwd. Nadat die verhuisde was er enkele jaren een woonvoorziening van zorgorganisatie Cello gevestigd. Het oorspronkelijke nieuwbouwplan dateert van 2017.