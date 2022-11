Boxtel’s Harmonie na 12 jaar weer op concours

vr 25 nov, 14:00

Er waren tijden dat de laatste twee weekeinden van november volledig volgeboekt waren met Brabantse muziekconcoursen. De animo om deel te nemen aan concertwedstrijden is de afgelopen tien jaar echter flink teruggelopen, ook bij Boxtel’s Harmonie. Toch laat het harmonieorkest zich zondag 27 november weer beoordelen door een jury van professionele musici.

Een jurybeoordeling leidt steevast tot commentaar. Want ja, hoe beoordeel je nu eigenlijk een creatieve activiteit? Veel hangt immers af van smaak. Maar goed, je weet vooraf waar je aan begint. Dat beseffen ook de muzikanten van Boxtel’s Harmonie terdege.

De laatste keer dat het blaasorkest zich liet jureren, was in 2010. Daarna werd ervoor gekozen om met enige regelmaat te focussen op grote muziekprojecten in Boxtel. Het resulteerde in drukbezochte concertavonden met onder meer Efteling-, musical- en popmuziek, vaak met vocale en instrumentale solisten.

Kort voordat corona uitbrak, gaven diverse muzikanten aan toch wel weer eens op concours te willen. Echter, vanwege de lockdowns in 2020 en 2021 werden de geplande concertwedstrijden in het Veldhovense theater De Schalm tot twee keer toe uitgesteld. Maar nu is het dan zover. Onder leiding van dirigent Johan Smeulders, die nu bijna vier jaar op de bok staat, is dit jaar intensief gerepeteerd op drie muziekstukken.

Boxtel’s Harmonie opent haar optreden op het concourspodium met de vlammende pasodoble Fandango van Frank Perkins in een bewerking van dirigent Smeulders. Vervolgens klinkt het vierdelige Masquerade van de Engelse componist Philip Sparke en tot slot Arizona van Franco Cesarini, een romantische impressie van de gelijknamige Amerikaanse staat.

VIERKOPPIGE JURY

De beoordeling is in handen van een vierkoppige jury die onder anderen wordt gevormd door Vlaamse musici Matty Cilissen en Jan Van der Roost. Voorts geven Arnold Span (stafdirigent militaire muziek van de Nederlandse krijgsmacht én voormalig chef-dirigent van Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso) en Danny Oosterman (onder meer docent aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht) hun mening over het optreden.

Boxtel’s Harmonie komt uit in de derde divisie en betreedt om 13.35 uur als tweede orkest het concourspodium. In totaal doen vier muziekkorpsen mee aan de wedstrijd. Het zijn drie fanfares: Animato Nistelrode, Wilhelmina Hoogeloon en Emergo uit het Noord-Hollandse Castricum. Om 17.30 uur vindt de bekendmaking van de prijzen en de overhandiging van de juryrapporten plaats.

In Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche wordt aansluitend nog nagekaart.