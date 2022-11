‘Bon Salon voor meer doelgroepen gaan benutten’

Wim Ketelaars (links) belooft begin juli, aan het einde van drie weken Bon Salon, alles in het werk te stellen om de spiegeltent voor Boxtel te behouden. Uitbater Cees de Wildt: ,,Daar houd ik je aan!". Naast hem zijn eega Wies Vissers.

Ze vervolgt: ,,Cees en ik hebben tien jaar heel veel plezier beleefd aan de exploitatie, maar komen nu op een leeftijd dat je ook wat verder moet kijken. We blijven betrokken, maar hoeven straks niet alles zelf meer te doen. Zo kunnen we ook meer genieten van wat er allemaal gebeurt.”

Als het gaat om technische zaken als onderhoud, opbouw en afbraak blijft De Wildt de aangewezen man. Mbo-opleiding SintLucas en vmbo-school Baanderherencollege wordt gevraagd studenten en scholieren er stageprojecten te laten uitvoeren.

BRAINSTORMAVOND

Vissers zal zich met Boxtel Vooruit-voorzitter Ludy Meister vooral buigen over het programma: ,,Daarover worden momenteel al verkennende gesprekken gevoerd. In december willen we een b..