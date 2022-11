‘Die pepernoot lijkt wel een oliebol’

Sinterklaas verblijft weer in kasteel Stapelen en leerlingen uit de groepen een, twee en drie van de Boxtelse basisscholen bezoeken hem daar. Op de binnenplaats en in het kasteel is van alles te beleven. Pieten zijn er druk in de weer. De sint zelf speelt wat op zijn vleugel, terwijl de kinderen beneden wachten. Luuk: ,,Ik hoor een piano. Maar ik weet niet welk liedje er klinkt.”

Eenmaal in de werkkamer van de bebaarde bisschop borrelen er vragen op bij de schoolkinderen. Bijvoorbeeld waarom er een tweede staf tegen de wand staat. Sinterklaas weet dat natuurlijk: ,,Een is er voor doordeweekse dagen, die andere voor het weekend. Welke vinden jullie het mooist?”