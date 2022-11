Enthousiasme bij jeugd voor padel

7 minuten geleden

LTV De Merletten kreeg afgelopen weekend de handen op elkaar bij de jeugd voor padel. De Boxtelse tennisvereniging ontving afgelopen weekend een enthousiaste groep jonge spelers die kennis konden maken met de steeds populairder wordende racketsport.

Op zaterdagmiddag gaf clubtrainster en Nederlands kampioen padel Tess van Dinteren clinics voor de jeugd. Zij legde spelregels uit, nam de basisslagen een voor een door en de deelnemers oefenden op het slaan van ballen via de glaswand. Al snel bleek padel toch net even anders in elkaar te steken dan tennis. Maar het werd ook vrij snel duidelijk voor de jonge beginners dat ze met weinig ervaring toch leuke rally’s konden spelen.

TIEBREAK

De geleerde slagen werden zondag meteen in de praktijk gebracht tijdens het jeugdtoernooi. Acht koppels streden om de prijzen in twee poules van vier. Siem Langerwerf en Sander van Dijk pakten de titel: zij versloegen Thijs Maas en Hidde van Thiel in een spannende tiebreak.

Diezelfde dag vond er ook een generatietoernooi plaats. Het spelersveld bestond uit ervaren padellers die voor het eerst met hun zoon of dochter de sport beoefenden, maar ook uit koppels van ouder en kind die allebei nog geen ervaring hadden. Er werden twee competities gespeeld en de eerste plekken gingen naar Lois en Monica Gutierrez en Siem en Arno Hendricks.

BANEN

LTV De Merletten heeft acht tennisvelden en sinds begin 2022 ook twee banen voor padel. Wie dit ook wil spelen, kan voor meer informatie terecht op de website www.ltvdemerletten.nl.