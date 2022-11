Kim Broks en Rob van Eert zijn tenniskampioenen Boxtel

Het was zondag een prachtige finaledag en helemaal voor Kim Broks en Rob van Eert. Zij wonnen de hoogste categorieën in het vrouwen- en mannenenkelspel van het Boxtels kampioenschap tennis.

Het toernooi was dit keer op de banen van LTV De Merletten. Leden van de lokale tennisverenigingen De Peppelieren uit Liempde, d’Oggelen uit Esch en LTV Munsel en LTV De Merletten uit Boxtel streden gedurende twee weken om de prijzen. De finaledag trok mede door het stralende weer veel publiek dat genoot van spannende wedstrijden. Volgend jaar is het sportieve tennisevenement bij D’Oggelen in Esch.