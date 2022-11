Turnster Eva Roos won goud in Zierikzee.

Landelijk goud voor tunster Tabitta

De turnsters van de Boxtelse gymnastiekvereniging Tabitta hebben visitekaartjes afgegeven op de kwalificatiewedstrijden voor het NK. Eva Roos was de uitschieter en veroverde in het sterke landelijke deelnemersveld van de eerste seniorendivisie goud. Daarmee plaatst zij zich rechtstreeks voor de halve finale.

Afgelopen weekend namen de bovenbouwturnsters van Tabitta deel aan de eerste van drie NK-kwalificatiewedstrijden in Zierikzee, met als doel zich te plaatsen voor de halve finale. Roos kwam zondag als laatste in actie en turnde een heel stabiele wedstrijd. Ze behaalde de hoogste score op balk en het tweede punt op brug en vloer. Hiermee eindigde ze als eerste plaats in de meerkamp.

Milana Emans en Wiese van den Eertwegh kwamen voor Tabitta uit in de eerste divisie junioren en eindigden op respectievelijk de tiende en veertiende plaats. Daarmee hebben zij zich flink verbeterd vergeleken met de vorige wedstrijd.

Zaterdag lieten Maissam Bezbiz (zesde plaats), Fenna Bergman (8), Esmee Komen (9) en Fenne Scheffers (11) zien dat zij thuis horen in de tweede divisie junioren.

PANNINGEN

In Panningen turnden de middenbouwturnsters niveau 2 hun eerste teamwedstrijd. Maeve Daniëls, Cailynn Langenhuijsen, Nienke van Sambeek en Diaz Verhoeven hadden tijdens de trainingen al veel progressie laten zien met een aantal nieuwe elementen in hun oefeningen. Uiteindelijk resulteerde dat in een verdienstelijke vijfde plek op de ranglijst.