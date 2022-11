Seniorenvervoer Boxtel zet derde auto in

di 15 nov, 14:43

Stichting Seniorenvervoer Boxtel zet vanaf maandag 21 november een derde auto in om aan de grote vraag naar ritten te kunnen blijven voldoen. Geld om een derde voertuig te kopen is er niet, daarom huurt ze tijdelijk een Volkswagen Caddy.

Het aantal abonnees is de afgelopen twee maanden sterk gestegen. Ondanks de niet al te dikke portemonnee van de stichting schakelt ze een derde auto in. Voorzitter Kees de Waal: ,,Wij willen aan onze maatschappelijke opdracht willen blijven voldoen, namelijk het bieden van comfortabel vervoer van deur tot deur voor senioren van deur tot deur, tegen een betaalbaar tarief.”

De Volkswagen Caddy is een tijdelijke oplossing. Seniorenvervoer Boxtel heeft namelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de landelijke organisatie Gratis Vervoer. Die stelt gedurende vijf jaar een auto ter beschikking zonder huurkosten. De Waal: ,,Gratis Vervoer werft bedrijven in Boxtel die tegen betaling met hun logo op die auto willen staan. Als er voldoende ondernemingen gevonden zijn, die een reclamecontract willen afsluiten, dan wordt de auto van stickers voorzien en mogen wij er vijf jaar in rijden. Tot het zover is, huren we de Caddy.”

De Waal vervolgt: ,,We hopen dat veel bedrijven meedoen. Mogelijk is het belastingtechnisch interessant.” Seniorenvervoer Boxtel staat open voor tips om een gezonde financiële basis te kunnen creëren voor de toekomst. De gemeente Boxtel hielp onlangs al een handje met een cheque van vierduizend euro. De Waal: ,,Daar zijn we blij mee. Om de auto’s te laten rijden, zijn echter meer structurele inkomsten nodig. Van de ritprijs kunnen we niet draaien.”