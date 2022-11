Groots onthaal Sinterklaas in Boxtel en Liempde

Sinterklaas en het pietenkorps hebben inmiddels al enkele nachtjes geslapen in kasteel Stapelen. Zondag arriveerden zij in Boxtel en Liempde. De goedheiligman en zijn pieten werden bij de Zwaanse Brug onthaald door een grote schare kinderen en hun ouders. Niet alleen rondom de oeververbinding stond het vol met mensen, ook de Rechterstraat was gevuld met blije kids die hoopten de hand te mogen schudden van de Sint. En natuurlijk op pepernoten.

Direct na de ontvangst in Boxtel vertrok de marsepeinmagnaat met zijn pieten naar Liempde waar hij ook een warm onthaal kreeg. Bekijk onderaan dit artikel de reportage in beeld van fotograaf Peter de Koning.