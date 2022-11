Tommy van Doorn geeft adventsconcert

zo 20 nov, 09:18

Organist Tommy van Doorn speelt zaterdag 26 november adventsmuziek uit de twintigste eeuw op het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek. Zijn concert begint om 14.00 uur, de entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Het optreden is een themaconcert dat in het teken staat van de advent, de periode waarin christenen uitkijken naar de geboortedag van Jezus, of in ieder geval naar de herdenking daarvan. Er is de nodige muziek voor geschreven. Van Doorn vertolkt een selectie. De werken dateren uit de twintigste eeuw, maar de melodieën waarop ze gebaseerd zijn, zijn veel ouder.

GREGORIAANS

Gregoriaanse gezangen als Rorate caeli en Creator alme siderum klinken door in de stukken die de organist ten gehore brengt. Ook de bekende melodie Veni, veni Emmanuel passeert de revue, verwerkt in een fantasie. Componisten als Dupré, Demessieux en Heiller komen aan bod.

INGETOGEN

Van Doorn: ,,Mijn programma bestaat uit verwachtingsvolle muziek die veelal ingetogen en soms ook wat mysterieus is; de vrolijkheid van kerst is aanstaande maar zover zijn we nog niet.” Of, zoals elke rooms-katholieke kerkganger weet: geen gloria tijdens de advent. Die klinkt pas op kerstavond.

Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het concert. Het complete programma is te vinden op www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl.