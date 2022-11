Tafeltenissers Taverbo winnen van hekkensluiter

30 minuten geleden

Tafeltennissers Bram Bakker, Sjoerd Broos en Tonnie Brouwers trakteerden rode lantaarndrager De Boer Taverzo in eigen huis op een 6-4 nederlaag. Handhaving in de landelijke tweede divisie lijkt een formaliteit voor de vaandeploeg van Taverbo.

De gasten kwam in de accommodatie aan de Voetboog nog sterk uit de startblokken. Bram speelde verschillende spectaculaire rally’s met tegenstander Shuo Wang, maar kon geen vuist maken en verloor met 3-0. Hierna won Sjoerd in een spannende partij na een 2-0 voorsprong met 13-11 in de vijfde game tegen Tony Houxuan.

Tonnie had vervolgens geen moeite met het kamikazespel van Kuan Ding en won met 3-0. De dubbelwedstrijd was ook een prooi voor de reeds ingespeelde Bram en Sjoerd.

TREKKER OVERHALEN

Hierna kon Sjoerd het niet bolwerken tegen zijn Zoetermeerse tegenstander Shuo: hij verloor met 3-1. Bram won daarna zijn duel, maar Tonnie haalde niet het beste in zijn spel naar boven. Taverbo stond dat moment weliswaar nog op voorsprong, maar de tegenstander bleef goed bij. Sjoerd en Bram haalden uiteindelijk de trekker over voor de Boxtelse tafeltennisformatie. De sterk spelende Shuo, die al zijn individuele wedstrijden won, versloeg weliswaar Tonnie nog op kundige wijze. Maar de zege was al binnen voor Taverbo. Eindstand: 6-4.

Komend weekeinde is de hoogst spelende formatie van Taverbo vrij. Zaterdag 26 november om 14.00 uur speelt de ploeg in Kampen tegen Kampenion, de nummer twee van de ranglijst. Het is tevens de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie.