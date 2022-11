Contacthond geeft mensen met dementie letterlijk en figuurlijk warmte

42 minuten geleden

Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel verwelkomt binnenkort een wollige ‘werknemer’. Een labradoodle van stichting Blijf gaat dienst doen als contacthond op de afdeling Meierij. Daar wonen mensen met dementie die onbegrepen gedrag vertonen, zoals agressie of lusteloosheid. Blijf leidt de hond op én degene die met het dier gaat werken.

Een contacthond signaleert veel eerder dan mensen wanneer de stemming van een bewoner om dreigt te slaan. Het dier is erop getraind daarop te reageren en kan agressie voorkomen of angst en onrust doen wegebben door contact te maken. Niet met gesproken taal uiteraard, maar veel directer, door naar een cliënt toe te lopen en die te verleiden hem te aaien bijvoorbeeld. Contacthonden kunnen eveneens dwaalgedrag doorbreken, door letterlijk ‘in de weg’ te gaan zitten. Ze helpen verder cliënten met dagelijkse handelingen. De dieren dragen bij aan het welzijn van de bewoners en geven warmte, in letterlijke en figuurlijke zin. Het aaien van een zacht dier is immers aangenaam en doet mensen goed.

BAASJE NABIJ

Er wordt overigens niet alleen gekeken naar de belangen van de mensen, die van de hond wegen mee. Zo krijgt de wollige viervoeter voldoende rust, is de training afgestemd op de mogelijkheden van het dier en wordt diens welzijn niet uit het oog verloren. Groot voordeel voor de hond: zijn ‘baasje’ is voortdurend nabij, voor een roedeldier erg prettig.

Zorggroep Elde Maasduinen, waar Liduina deel van uitmaakt, heeft al ervaring met een contacthond. Nicole van der Pasch vormt een duo met Loena in De Venloene in Loon op Zand, eveneens een locatie van ZGEM. Elvera Wagenaar, teamcoach van afdeling Meierij in Liduina, hoorde positieve verhalen vanuit De Venloene en wilde ook zo’n koppel in Liduina. Zij nam het initiatief voor een contacthond. ,,We zoeken nog een verzorgende IG die met zo’n hond wil gaan werken.” Pas als er een match gemaakt is, kan het tweetal daadwerkelijk aan de slag.

Het dier blijft eigendom van stichting Blijf, die het nog te vormen duo traint en begeleidt. De hond woont bij de zorgmedewerker en is buiten werktijd gewoon huisdier. Dat blijft het ook na acht jaar, als de zachte lobbes met pensioen gaat. Hij mag dan de rest van zijn leven doorbrengen bij zijn maatje, waar hij altijd mee samenwerkte.

Wagenaar: ,,Een contacthond heeft veel positieve effecten op mensen met dementie. Hij buigt gedrag om, zet ouderen aan tot bewegen en zorgt voor momenten van welbevinden.”

ZACHTAARDIG

Niet elke trouwe viervoeter leent zich ervoor om in een zorginstelling ingezet te worden. De honden moeten een stabiel en zachtaardig karakter hebben, goed te trainen zijn en liefst ook nog een aaibaar voorkomen hebben. Rassen die zich vooral aan één persoon hechten, zijn minder geschikt. Ook nerveuze keffers zijn uitgesloten. ‘Allemansvrienden’ moeten het zijn en niet al te onstuimig.

De labradoodle wordt veel voor zulke taken gebruikt. Dit ras combineert het zachte karakter en de wil om voor een baas te werken van de labrador, met de intelligentie, trainbaarheid en aaibare vacht van de poedel.