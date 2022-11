Daan Breuer kon zijn ploeg RKSV Boxtel zondag niet aan de winst helpen in het duel tegen VOW. De pot in sportpark Munsel eindigde in 0-0. Foto: Hans Verberk.

Frustrerend gelijkspel RKSV Boxtel in eigen huis

16 minuten geleden

De frustratie om de wedstrijdleiding was groot bij RKSV Boxtel na het bloedeloos gelijkspel tegen VOW uit Zijtaart. Ondanks flinke overtredingen greep arbiter Pieter Stok vaak niet in. De teams kwamen zelf ook niet goed voor de dag in sportpark Munsel...

De eerste helft is in een notendop samen te vatten: er zijn niet echt noemenswaardige kansen. Beide doelmannen grijpen van tijd tot tijd goed in. Bovendien verdedigen zowel het Munselteam als de gasten goed. Wel is de thuisploeg iets beter.

Na de rust sticht RKSV Boxtel meer gevaar, maar er wordt matig afgewerkt. De wedstrijd is in het tweede bedrijf bovendien grimmiger met de nodige overtredingen. De scheidsrechter treedt niet echt daadkrachtig op. Een voorbeeld hiervan is hoe hij omgaat met de nodige verwensingen vanaf de VOW-reservebank. Pas na de derde keer spreekt hij de trainer uit Zijtaart vermanend toe, illustratief voor de leiding.

MISVERSTAND

Maar de elftallen presteren niet veel beter tijdens de verder kleurloze pot. Beide ploegen maken geen aanspraak op de overwinning. Al zijn de voetballers uit Zijtaart nog dichtbij de zege. In de 70ste minuut komen de gastheren met de schrik vrij na een misverstand tussen de eerder ingevallen Rick van Hamond en keeper Raymon Strik. Voordat VOW-speler Bart van de Laar gevaarlijk kan worden, wordt de bal tot corner verwerkt.

Vlak voor het eindsignaal vallen er nog twee rode kaarten, waarbij de eerste op zijn minst discutabel is. Deze wordt geïncasseerd door invaller Pim van Riel van VOW. Echter, de overtreding werd juist door zijn directe tegenstander gemaakt. De rode kaart voor Valentijn Waals was wel terecht. De Boxtelaar kon douchen nadat hij de bal verloor aan zijn tegenspeler en natrapte. De wedstijd eindigde in 0-0.

RKSV Boxtel speelt zondag 20 november om 14.00 uur in Mariahout tegen de koploper. De roodwitten bezetten momenteel de negende stek in de vierde klasse.