ODC lijdt een onnodige nederlaag in Vlijmen

54 minuten geleden

ODC heeft op bezoek bij laagvlieger Vlijmense Boys volkomen onnodig met 3-1 verloren. De thuisploeg had afgelopen zondag voor de pauze aan een enkel kansje genoeg om de leiding te nemen. De tricolores kregen voor rust tal van mogelijkheden, maar vonden slechts één keer het net via Ayoub Omair. Na de pauze zakte ODC ver terug en sloeg Vlijmense Boys twee keer toe na een spelhervatting.

De Boxtelaren begonnen goed aan de wedstrijd en kregen alleen in het eerste kwartier al vier flinke kansen. In de tweede minuut eindigde een puike aanval bij Omair die echter Vlijmense Boys-keeper Coen Burg op zijn weg vond. Niet veel later moest de thuisdoelman opnieuw redding brengen, dit keer na een scherpe voorzet van Stijn Pijnenburg. Ook Tijn Boons en Lennart Sannen kregen mogelijkheden in de openingsfase maar hun vizier stond niet niet op scherp.

Aan de andere kant was het in de vijftiende minuut bij de eerste de beste aanval wel raak. Bjorn van Bijnen had aan een klein kansje genoeg om de gastheren op voorsprong te zetten: 1-0. Dat was een tegenvaller voor ODC maar er leek niet veel aan de hand want de Boxtelse ploeg was immers veel sterker. Dat bleek ook wel uit de kansen die volgden. Uit een voorzet van Pijnenburg kon Sannen vrij inknikken maar hij kopte over en in de 22e minuut raakte Stijn Smulders de lat na een hoekschop.

De gelijkmaker kon echter niet uitblijven en viel dan ook in de 24e minuut. Een voorzet van Pijnenburg bereikte Omair die de bal controleerde en beheerst binnenschoot: 1-1.

Het leek daarna tijd om er op en er over te gaan maar in het resterende deel van het eerste bedrijf lukte het de gasten niet om nog een keer het net te vinden.

Na de pauze leunde de thuisploeg achterover en liet ODC het spel maken. De tricolores slaagden er echter niet goed meer in een gaatje te vinden in de vijandelijke defensie.

SCRIMMAGE

In de 70e minuut kregen de bezoekers het deksel op de neus. Na een corner van de thuisploeg ontstond er een scrimmage voor het Boxtelse doel waarbij Ayoub Bakkali de bal uiteindelijk over de doellijn werkte: 2-1. De Molenwijkploeg wist de wedstrijd vervolgens niet meer te kantelen. Sterker nog: tien minuten later werd het ook nog 3-1 toen Van Bijnen knap een vrije trap vanaf rechts binnenkopte. Een rode kaart voor een Vlijmenaar had geen invloed meer op de uitslag.

Deze uitwedstrijd liet zien hoe wisselvallig het Boxtelse team nog is. Daarbij helpt het niet dat er maar moeizaam gescoord wordt. ODC heeft na deze nederlaag zeven punten uit zeven wedstrijden en staat daarmee nog steeds op de gedeeld zevende plaats op de ranglijst. Zondag 20 november spelen de Boxtelaren in het eigen sportpark Molenwijk tegen buurman SCG ‘18 uit Sint Michielsgestel. Aftrap om 14.00 uur.