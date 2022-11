Dit is The Magic School, waar kinderen op landgoed Velder les krijgen

Links Aya Ali el-Hussein uit Syrië met achter haar schooldirecteur Irene Verbeet van De Oversteek. Rechts staan Delina Tihue uit Eritrea met de Boxtelsen Yvonne de Haas en Wies Adams (rechtsboven). Het vijftal houdt de banners omhoog met daarop dezelfde betekenis. Die van Aya is in het Engels, die van Delina is in Tigrinya opgetekend, haar moerstaal.

Het is stil en rustig in de crisisopvang. Behalve dan rond de schooltent, waar het bruist van de levendigheid. Het raam zit vol kleurplaten en knutselwerken, kinderen zijn druk in de weer met van alles en nog wat. En zodra ik aanschuif om Delina en Aya te interviewen met naast mij een fotograaf, zijn zo’n tien tot vijftien paar oogjes op ons gericht. Er valt iets nieuws te beleven en als bijen op honing duiken de nieuwsgierige aagjes af op het interview.

Aya is gek op school. ,,Ik leer hier vooral Nederlands. Hier is de school goed, in Syrië niet zo.” Zij is met haar familie gevlucht naar Nederland. Volgens de moeder van Aya hebben ze een Turks-Syrische achtergrond. Deze bevolkingsgroep bevindt zich in het door oorl..