Ton van Dijck regeert als Antonius over Oggelvorsen

9 minuten geleden

Eigenlijk zou Ton van Dijck vorig jaar al aantreden als de nieuwe prins van Oggelvorsenpoel. Maar daags voor de presentatie in november 2021 ging het land weer in lockdown en besloot carnavalsstichting De Oggelvorsen om dat seizoen alle carnavalsactiviteiten te staken. Van Dijck moest daardoor een jaar lang zijn mond houden. Maar zondag was het dan toch zo ver, als Prins Antonius d’n Urste, zwaait hij nu alsnog de scepter.

Van Dijck, ook lid van carnavalsvereniging De Geldwolfjes, was naar eigen zeggen al eens eerder benaderd door de Prinsen Keuze Commissie van De Oggelvorsen. Toen bedankte hij nog voor de eer, maar dit keer besloot hij de leden van de commissie toch eens uit te nodigen voor een gesprek.

,,Op zeer overtuigende wijze hebben zij mij gevraagd of ik prins Thomas d’n Urste wilde opvolgen. Ik heb ja gezegd, maar met een voorwaarde: mits Anton van Grinsven mijn adjudant zou worden, anders zou het feest niet doorgaan”, vertelt de nieuwbakken koldervorst. Dat feest ging inderdaad even niet door, maar niet omdat Van Grinsven zijn taak niet wilde oppakken.

MESCHKED SINGER

Door een ronde na te spelen van het tv-programma The Masked Singer (omgetoverd tot mEschked singer) werd Van Dijck zondag uiteindelijk ontmaskert op het 11-11 bal in dorpshuis De Es. Hoewel er al een algemeen motto is in Esch (Het loopt op rolletjes), heeft de nieuwe lolmonarch nog een eigen leus bedacht: ‘met een glimlach van oor tot oor, feesten we in Oggelvorsenpoel weer door’.

VESPER D’N URSTE

Tijdens het 11-11 bal werd ook de jeugdprinses en haar gevolg bekend gemaakt. Vesper van Os regeert dit carnavalsseizoen over de Kwakbollekes als Vesper d’n Urste, samen met haar adjudant Mabel Heesen. Ceremoniemeester is Katie de Bie.