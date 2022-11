Elluf Elluf Boxtel beleeft première in De Braken en ‘t Hart

Bezoekers van Elluf Elluf Weekend Boxtel konden vrijdag rekenen op diverse carnavaleske optredens in sporthal De Braken. Zaterdag werd het tweedaagse sfestijn voortgezet in 't Hart van Boxtel met een hardstyle-avond.

Met toch nog een gezellig volle zaal in sporthal De Braken werd vrijdag het Elluf Elluf Weekend Boxtel afgetrapt. Met carnavaleske artiesten als Lamme Frans, Vieze Jack, Tim Schalkx maar ook de Boxtelse feestact werden de bezoekers op enkele ludieke optredens. Zaterdag werd het event van het Boxtelse evenementenbureau Press Play, dat ook Beach Break organiseert, voortgezet in ‘t Hart van Boxtel. Bekijk hier alvast enkele foto’s van het feest van vrijdag. Meer in Brabants Centrum van komende donderdag.