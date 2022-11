Buurt trakteert Oekraïners op koffie en taart

Er heerst een gezellige sfeer in het opvangcentrum op de hoek van de Stationsstraat en de Prins Bernhardstraat in Boxtel. ,,Ik heb alle bewoners in de directe omgeving via een brief uitgenodigd vandaag te komen kennismaken met onze nieuwe buren”, vertelt Colette. ,,Meer dan de helft is aanwezig en veel mensen hebben wat lekkers meegebracht.”

Colette en haar man Jeroen initieerden de bijeenkomst om kennis te maken met hun nieuwe buren. ,,Er wonen ongeveer tachtig mensen in het pand en die kan ik niet allemaal in mijn huis kwijt. Daarom opperde ik het idee hen te bezoeken.”