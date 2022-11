In de activiteitenreeks Bruisend Centrum werd de eerste zondag van september een groot beeldscherm op de Markt geplaatst. Het centrumplein wordt door het jaar heen op verschillende manieren ingezet, waardoor het niet altijd open is voor verkeer. Daarnaast is een deel van de Markt 'shared space' en gebruiken horeca sommige delen voor hun terras.

‘Verkeersinrichting Markt blijft onduidelijk’

Automobilisten die over landwegen rijden in plaats van de doorgaande route volgen. Zorgen over hard rijdende tweewielers over de toekomstige snelfietsroute. En vraagtekens bij de verkeersinrichting van de Markt. Diverse inwoners bezochten vorige week vrijdag het spreekuur van politieke partij Balans in café Le Temps Perdu, waar het veel ging over verkeerskwesties.

Iedere maand houdt Balans op wisselende locaties in de gemeente een open spreekuur. Om te praten met inwoners over de plaatselijke politiek en uitdagingen in Boxtel en de kerkdorpen. Zo ook vrijdag. Diverse verkeerskwesties werden aangehaald. Zoals het gebruik van binnendoor wegen tussen Lennisheuvel en Oirschot door automobilisten. Over die landweggetjes fietsen ook veel recreanten.

Een ander heikel punt was de inrichting van de Markt. Een van de bezoekers in het café aan het centrumplein, vond de situatie nog erg onduidelijk. Moet er nou voor of achter de fonteintjes worden geparkeerd? Waar moet je fietsen en wat is het voetgangersdeel?

Bovendien werden er zorgen geuit over de toekomstige snelfietsroute tussen Den Bosch en Eindhoven. Al enkele jaren zijn er plannen om die te gaan realiseren waarbij de route ook over de noord-/zuidas van Boxtel loopt. ,,Mocht dit doorgaan, dan verwacht men veel problemen van fietsers die niet rond de 25 maar 40 kilometer per uur kunnen rijden”, gaf fractievoorzitter Gerlof Roubos na afloop van de bijeenkomst aan via een schrijven aan de redactie van deze krant.

JONGEREN

Behalve verkeer was er ook aandacht voor jongerenactiviteiten: die zouden er meer mogen zijn. Tevens klonk de opmerking dat er vanuit de gemeente meer meegedacht kan worden in plaats van aan te geven wanneer iets niet kan. Aan Balans de uitdaging om werk te maken van de geboden input.

Vrijdag 9 december is er een nieuw spreekuur van de politieke partij tussen 16.30 en 18.00 uur. De locatie wordt onder meer via Brabants Centrum bekendgemaakt.