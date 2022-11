Voorlopig geen verbod op afsteken vuurwerk in Boxtel

,,Het draagvlak voor vuurwerk is nog erg groot in de gemeente. Dat plezier moeten we in deze tijden niet afpakken van mensen”, reageerde Van Meygaarden op het voorstel dat Bemelmans samen met de D66-fractie indiende. Er is wel een vuurwerkvrije zone in Boxtel, namelijk bij de Geitenwei in de wijk Selissenwal. Daar mag in een straal van honderd meter niets worden afgestoken.

OUBOLLIG

PvdA/GroenLinks en D66 vroegen vorig jaar ook al om één centrale show. Zij kregen toen nog bijval van SP. Reden voor het voorstel was toen ook al de groeiende schadepost en overlast door knalvuurwerk. Burgemeester Van Meygaarden gaf destijds aan het idee van de partijen niet te zien zitten. Een gemeenschappelijk vuurwerkspektakel zou volgens hem al snel als oub..