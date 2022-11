Dat ook studenten in Boxtel een energietoeslag aan kunnen vragen, was al een wens van D66. Het college van B en W voert deze nu uit.

Meer inwoners krijgen toegang tot energietoeslag

9 minuten geleden

Om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden, is er voor huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag. De gemeente Boxtel breidt de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt uit. Het college van B en W heeft namelijk besloten om de inkomensgrens te verhogen van 120 naar 130 procent. Ook studenten komen voor de toeslag in aanmerking.

De SP-fractie diende dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling al een motie in om de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen. Het voorstel werd echter ingetrokken omdat wethouder Mariëlle van Alphen aangaf dat het college daar net die ochtend al een beslissing over had genomen. ,,Het is duidelijk dat steeds meer inwoners in de knel komen met hun energielasten en door de grenzen te verhogen kunnen we meer inwoners bereiken”, aldus Van Alphen. Met de verruiming van de regels wil het college arme gezinnen in de gemeente tegemoet komen.

CONTRACT

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen een bijdrage voor de hoge energiekosten. Maar ook mensen die een uitkering hebben of AOW ontvangen met een klein pensioen kunnen gebruik maken van de tegemoetkoming. Het college heeft besloten om ook studenten toegang te geven tot de toeslag. Dit was weer een wens die de fractie van D66 tijdens de gemeenteraadsvergadering van oktober al eens uitsprak. Om als student in aanmerking te komen, moeten zij wel een energiecontract op naam hebben staan. Dit sluit volgens de wethouder aan bij de landelijke regeling.

De energietoeslag dienen inwoners zelf aan te vragen. Dat moet voor 1 januari gebeuren en kan via loket Wegwijs. Wie ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag, kan contact opnemen met Buro Sociaal Raadslieden van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Meer informatie is te vinden op www.boxtel.nl/energietoeslag.