Boxtelse muzikanten gaan ervoor met Tricky Pitcher

Vlnr staand: Bruno Rats, Guus Denteneer en zijn neef Max. Zittend: Pim Lavaleije (links) en Max Breuer. Het vijftal vormt de band Tricky Pitcher en duikt binnenkort de studio in.

Bovenstaande woorden zijn weliswaar van bassist Bruno Rats, maar ze denken er allemaal precies hetzelfde over. Ook leadzanger Pim Lavaleije, drummer Guus Denteneer en gitaristen Max Denteneer en Max Breuer. Eerder stond de muziekformatie lokaal bekend als coverband The Nailbiters, maar ze willen meer uit zichzelf halen. Eigen nummers creëren, kijken hoe het publiek daarop reageert. ,,We kunnen met zijn vijven echt lijpe muziek maken!”, zegt Breuer met bravoure.

Waar het allemaal toe moet leiden, daar heeft de vriendengroep nog geen idee van. Maar wel dat ze het maximale uit hun avontuur willen gaan halen. ,,Een paar hebben hiernaast weliswaar nog enkele muzikale projecten lopen, maar Tricky Pitcher is datgene waar iedereen voor wil gaan”,..