Stoepen in Boxtel twee keer open voor glasvezel

In opdracht van Delta Fiber wordt momenteel glasvezel aangelegd in de straat Vorsenpoel. In de Papiermaker werd deze week ook gewerkt.

De twee bedrijven hebben van de gemeente Boxtel toestemming gekregen om een eigen glasvezelnetwerk op te tuigen. Twee kabels in dezelfde gleuf deponeren zou volgens hen duurder zijn en tot vertraging leiden.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente het dorp in tweeën verdeeld. Pas als Open Dutch Fiber of Delta Fiber in zijn helft alle huishoudens die dat wensen heeft aangesloten, mag het gaan graven in het gebied waar de ander al is geweest. Er moet bovendien een pauze van twee maanden zijn voor een stoep voor de tweede keer mag worden opengebroken. Delta Fiber graaft momenteel al in de straat Vorsenpoel.