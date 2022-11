Gemeenteberichten blijven ook op papier beschikbaar

vr 11 nov, 16:00

De gemeentelijke informatiepagina op papier blijft ook volgend jaar bestaan. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten. Alle partijen stemden in met de motie die zes van de acht fracties indienden. Het college wilde stoppen met de wekelijkse pagina’s in huis-aan-huisblad De Meierij Boxtel om kosten uit te sparen.

Vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met een flinke bezuinigingsoperatie. Stoppen met de gemeentelijke publicaties in de lokale krant was een van de maatregelen om geld te besparen. Maar nu komen de raadsfracties daar op terug. ,,Deze maatregel leidt tot een lagere bekendheid bij inwoners en dat zorgt weer voor langere en duurdere juridische procedures. Daarbij is de gemeente nog minder zichtbaar voor een grote, oudere, doelgroep”, aldus fractievoorzitter Gerlof Roubos van Balans, initiatiefnemer van de motie.

Het bestuur van seniorenvereniging KBO drong vrijdag in een brief aan de raadsfracties nog aan om het schrappen van de informatiepagina’s op papier terug te draaien. Die wens is met het aannemen van de motie gehonoreerd.

BEZUINIGINGEN

De zes partijen is er veel aan gelegen om de betrokkenheid van inwoners te behouden. Burgemeester Ronald van Meygaarden snapt het terugdraaien van de maatregel wel, maar waarschuwde er dinsdagavond ook voor dat zo bezuinigingen niet worden gehaald. ,,Maar als u dat allen wilt, dan gaan we kijken wat er mogelijk is”, aldus de burgemeester.

Overigens staat de bezuiniging als 25.000 euro in de boeken, in werkelijkheid betaalt de gemeente slechts een vijfde van dat bedrag. Bij de laatste aanbesteding is namelijk gekozen voor de laagste prijs, waardoor de gemeente maar zestig euro per pagina betaalt. Dat komt neer op zo’n vijf- tot zesduizend euro per jaar.

In welke krant de gemeentepagina na 1 januari komen te staan, is nog niet bekend. Het contract met stichting Brabants Centrum, die de informatie in huis-aan-huiskrant De Meierij Boxtel publiceert, loopt eind dit jaar af. Uit oogpunt van dienstverlening aan haar lezers, besloot het stichtingsbestuur vorig jaar de gemeentepagina’s kosteloos door te plaatsen in abonnementenkrant Brabants Centrum.