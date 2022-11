Windmolens in Boxtel nog niet van de baan

De wethouder reageerde op vragen van onder meer haar eigen partij, Combinatie95. Die mist namelijk concrete plannen om Boxtel duurzamer te maken. Fractievoorzitter Stefan de Nijs stelde voor om drie kleinere windmolens te plaatsen langs de Bosscheweg, ter hoogte van Sparrenrijk.

Hoewel Van Laarhoven niet toehapte op die locatie, was haar opmerking over de zoektocht wel opmerkelijk. De enige kansrijke plek is namelijk het Wilhelminapark langs de snelweg A2, zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Maar dat plan werd al snel afgeschoten omdat er te veel bezwaar op kwam. De wethouder liet toen weten dat ‘er geen windmolens in Boxtel komen als daar geen draagvlak voor is’.