Eerste vrouwelijke blazers fanfare jubileren

,,Als er vroeger leden werden gehuldigd omdat ze vijftig jaar bij de club waren, zeiden we: ‘Tegen die tijd zijn wij veel te oud, dat houden we nooit vol.’ Nu zijn we zelf aan de beurt”, lacht Henriëtte. ,,Ik voel me nu overigens niet oud hoor!”

PLEKJE VEROVEREN

De jubilarissen werden als lid geworven tijdens een concert in café De Punder. Ook de blazersgroep ging meisjes toelaten (waarschijnlijk om het ledenaantal op te krikken). Maar de vrouwen hebben wel hun plekje moeten veroveren. Of de mannen bij moeten spijkeren, net hoe je het bekijkt. Henriëtte: ,,Terugkijkend ook wel heel grappig: mij is wel eens gevraagd of ik ging stoppen als ik zwanger zou raken. ‘Nou’, gaf ik als antwoord, ‘dat ben ik niet van plan’.”

MONDIG