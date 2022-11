‘Schijt aan negatieve online reacties’

,,Ik heb er zoveel schijt aan dat ik stront te kort kom.” Steven Brunswijk was een van de smaakmakers aan tafel. Het boeit hem niet zoveel meer als mensen online negatief over hem praten. Hij ging met wijkagent Hicham Argani en discussieleider Maartje van der Lee (Huis3) in gesprek over sociale media. Toen Brunswijk landelijk bekend werd door het online filmpje Gewoon Betalen via Dumpert, alweer ruim tien jaar geleden, kreeg hij óók negatieve reacties. ,,Dat overkomt je dan voor de eerste keer. Daarmee kan je de hele dag mee bezig zijn. Ik was er ook heel onzeker over in het begin. Maar nu heb ik daar echt lak aan.”