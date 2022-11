Bodemvondst Care blijkt ruim 7000 jaar oud stenen ‘mes’

wo 9 nov, 11:37

Een van de voorwerpen die in mei van dit jaar werden opgegraven in Boxtelse centrumtuinen blijkt een vuurstenen kling uit de Midden-Steentijd, de periode die zich uitstrekt van 9000 tot 5300 voor Christus.

De opgravingen afgelopen voorjaar vonden plaats tijdens het project Community Archaeology in Rural Environments, kortweg Care. Inwoners van dorpen graven putjes van één kubieke meter in hun eigen achtertuin om oudheden aan het licht te brengen. Op tal van plekken gingen vrijwilligers aan de slag onder auspiciën van de archeologiewerkgroep, een onderdeel van Heemkunde Boxtel. Die heeft een zogeheten ArcheoHotspot in het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg waar maandelijks bodemvondsten worden schoongemaakt en gesorteerd.

VUURSTENEN KLING

Inmiddels zijn daar alle vondsten gewassen door vrijwilligers, meldt Carlo Spee, een van de vrijwilligers in de ArcheoHotSpot. ,,Een hele klus en nu zijn we bezig met het sorteren van de vondsten. Hierbij zijn al veel leuke dingen gespot zoals glazen kraaltjes, pijpenkopjes en afgelopen zaterdag ook dit vuurstenen werktuigje. Cor van Vught zag meteen dat hij iets bijzonders in zijn handen had.” Inmiddels is het voorwerp door steentijddeskundige Jeroen Snelten bekeken. Die constateerde dat het een kling is, de voorloper van ons huidige mes. Het is gebruikt want er zitten krasjes op, aldus Snelten.

Er zijn nog vele kilo’s aan vondsten te sorteren. Wie het leuk vindt om hieraan mee te werken, is welkom in de ArcheoHotSpot van het Oertijdmuseum. Aanmelden kan via e-mail: info@archeobox.nl.