Sint en zijn pieten zijn fit voor Boxtel

di 8 nov, 16:45

,,Ik ben er helemaal klaar voor! Ik voel me superfit en heb enorme zin in een sportief avontuur in Boxtel dit jaar”, zo begint Sinterklaas zijn brief aan deze krant. De goedheiligman heeft na twee rustige jaren besloten om fanatiek te gaan sporten zodat hij goed voor de dag kan komen op de Boxtelse daken. Zondag 13 november om 13.00 uur arriveert de Spaanse bisschop per boot bij de Zwaanse Brug, met in zijn kielzog veel actieve pieten.

Het afgelopen jaar heeft Sinterklaas niet stilgezeten in Spanje. ,,Ik was er wel aan toe om veel te bewegen. Zo deden we aan Pieterwalk, Pepernoten fitness, Pietdel en speelden we iedere week een potje Dakvoetbal. Er waren zelfs zakloopchallenges en een toernooi schoorsteenwerpen met hindernissen. We zijn dus klaar voor een energieke winter en zetten koers naar Nederland dit weekend”, laat de snoepgoedfilantroop de redactie van deze krant weten.

Om alle kindjes in Boxtel ook flink te laten bewegen heeft de goedheiligman een groot team aan sport- en spelpieten samengesteld. Zij laten zich de komende weken regelmatig zien. Als eerste natuurlijk tijdens de intocht op zondag 13 november. Na de ontvangst door burgemeester Ronald van Meygaarden bij de Zwaanse Brug, trekt de stoet te voet door de Rechterstraat en de Rozemarijnstraat naar de Markt. ,,Dat is goed voor mijn aantal stappen”, aldus de sint. Eenmaal bij het gemeentehuis aangekomen, zwaait de goedheiligman alle kindjes nog eens toe vanaf het balkon.

BEZOEK STAPELEN

Vervolgens neemt het gezelschap voor een aantal weken weer haar intrek in kasteel Stapelen. ,,We verblijven daar tot woensdag 30 november. Tot die tijd mogen alle schoolkinderen uit de gemeente op doordeweekse dagen een bezoek brengen. Helaas wordt het kasteel verbouwd, waardoor we in het weekend niet het grote publiek kunnen ontvangen”, aldus een licht teleurgestelde Sinterklaas.

Maar, zo belooft hij, de sportieve pieten maken op zaterdag 19 november een muziekronde langs de diverse winkelcentra in Boxtel, zoals Oosterhof en Selissen. Daarnaast komen alle pieten zondag 27 november naar het centrum voor een Sportief Spektakel. ,,Die dag kunnen de kindjes op de Markt en de straten daar omheen deelnemen aan leuke sportactiviteiten en spelletjes. Je kunt dan met de pieten gaan dansen, voetballen, freerunnen, basketballen en nog veel meer”, legt de flink bebaarde Spanjaard uit.

Daarnaast kunnen de kinderen in bibliotheek Boxtel terecht om te kleuren en te knutselen. Zij kunnen hun creaties meteen laten zien aan de sint, want hij ontvangt iedereen in het gemeentehuis aan de Markt. En de Spaanse speelgoedmagnaat heeft nog een verrassing: ,,We hebben voor iedereen een mooie stempelkaart met plattegrond, zodat je niks hoeft te missen. Als de kaart vol is, mag je naar het Pakjeshuis aan de Rechterstraat (in het voormalige pand van De Deugniet - red.) om een cadeautje uit te zoeken.”

Alle kindjes hebben op school een boekje met alle informatie ontvangen. Dat is ook allemaal te vinden op de website www.stapelopsint.nl.

AAN DE BAK

Als de sint 30 november weer vertrekt uit kasteel Stapelen, gaat hij alle daken op in aanloop naar pakjesavond op 5 december. Kortom, de goedheiligman heeft er goed aan gedaan om fit voor de dag te komen in Boxtel, want hij moet flink aan de bak.