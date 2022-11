Donseendjes vieren 55-jarig jubileum met nieuwe jeugdprinsenpaar

wo 9 nov, 11:11

De donseendjes zijn door corona twee jaar verstoten geweest van een jeugdprins en -prinses. Daar gaat het jubileumseizoen 2022-2023 verandering in brengen. Zondag 13 november wordt in de Tijberzaal van het Baanderherencollege duidelijk wie dit jaar de scepters mogen zwaaien. Tevens worden dan de raad van elf en de jeugdhofkapel gepresenteerd.

Vanwege de korte voorbereidingstijd die Stichting Openbaar Jeugd Carnaval het afgelopen jaar had, werd er voor gekozen om alle zestien jeugdraadsleden in rang gelijk te houden. Maar met het aanbreken van het nieuwe leutseizoen zonder coronabeperkingen, kan er weer iemand de scepter zwaaien over alle donseendjes van Eendengat.

Dit jaar staan vijftien enthousiaste kinderen uit groepen zeven en acht van de Boxtelse basisscholen klaar om de felbegeerde leuttitels in de wacht te slepen. Dat doen zij tijdens een spannende show waarin de kandidaten in drie teams met elkaar de strijd aan gaan. Zij moeten de jury imponeren met een tonpraatact en hun improvisatietalent laten zien door middel van een muzikale opdracht.

De driekoppige jury, bestaande uit Willy van Nieuwburg van de Red River Band, Frank Westerop namens Stichting Openbaar Carnaval en oud-jeugdprinses Lieke Toonen, maken daarna bekend wie van de kinderen zich dit jaar prins, prinses, adjudant en nar van Eendengat mogen noemen. Zij worden vervolgens geïnstalleerd door Prins Carnaval van Eendengat.

De verkiezingen in de Tijberzaal op 13 november beginnen om 13.30 uur. In de pauze is er een optreden van de jeugdhofkapel en de dansmariekes van De Walvisjes.

LOTERIJ

Het openbaar jeugdcarnaval bestaat komend seizoen vijf keer elf jaar. In dit kader is er een grote loterij met diverse prijzen. Loten à 5 euro zijn te koop tijdens de feestelijke middag. De prijsuitreiking is zondag 15 januari in de Comsche Hoeve, tijdens het jubileumfeest. Meer informatie: www.kwekpoel.nl.