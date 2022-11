Erehaag voor afzwaaiende routinier Ad Schalkx

di 8 nov, 12:17

Ad Schalkx speelde zondag zijn laatste wedstrijd voor rugbyclub Ducks, in eigen huis. Afscheid van een routinier of niet, RC Maastricht kende geen genade en legde de Boxtelaren met 14-54 over de knie.

Aanvankelijk had Ducks/Oysters het initiatief. De ploeg drong de Limburgse gasten, die overigens Engels spraken vanwege de deelname van buitenlandse studenten, terug op eigen helft. Echter, toen de gastheren na tien minuten de bal slordig verspeelden, bleek meteen de kracht van Maastricht. Dat zette een razendsnelle tegenaanval direct om in een try: 0-5. Niet veel later volgde een soortgelijke counteraanval: 0-12.

BALVERLIES

Het te frivool spelende Ducks/Oysters bracht door balverlies regelmatig de snelle jongens van Maastricht in stelling. Bovendien verdedigde de thuisploeg niet agressief genoeg en speelden de mannen te weinig naar voren. De snelle Limburgse lijnspelers stichtten daardoor voortdurend gevaar. Een derde try kon niet uitblijven: 0-19.

De Boxtelaren hadden juist moeite om openingen te vinden, dat kwam doordat ze te weinig op volle snelheid inliepen. Een uitzondering daarop was de man van de wedstrijd, Thijs Schilder, die positief opviel door dat juist wel te doen.

De gastheren kwamen vlak voor rust wat meer op stoom. Eerstejaars senior Mauro Saccomani liep dwars door de verdediging van Maastricht en scoorde 5-19. Fullback Gust van de Laar benutte de conversie: 7-19. Voordat de rugbyers de kleedkamer ingingen, moesten Stijn van de Loo en Pim van Esch het veld verlaten vanwege een ongelukkige botsing. Zij konden de wedstrijd niet voortzetten en werden gewisseld.

De afzwaaiende Ad Schalkx kwam na de rust in de ploeg in een poging om het tij te keren. Het thuispubliek had ook een poos het gevoel dat dit moest kunnen. Maastricht boorde die hoop echter vakkundig de grond in met twee snelle lijnaanvallen die de stand op 7-33 brachten. Ducks/Oysters gaf de moed nog niet op. Routinier Rein Godding, tevens oud-Maastrichtspeler, scoorde een try en Jasper Bastianen benutte de conversie. De eindstand werd daarmee 14-54.

Zondag 13 november nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan spelen de Boxtelaren in sportpark Rijnvliet tegen RC Utrecht, de wedstrijd begint om 14.30 uur.

Geen afscheid met een overwinning dus voor Ad Schalkx. Maar zeges heeft hij in zijn jaren bij Ducks heel wat meegemaakt. Hij verliet het veld door een erehaag, waar hij zich als echte rugbyer doorheen moest ‘worstelen’.