KlarinetNsemble klinkt als kerkorgel

KlarinetNsemble Hilvarenbeek speelde in de serie Klassiek in de Kerken vooral bewerkingen van herkenbare klassieke muziek. En dat zorgde voor verrassende vertolkingen.

Na een welkomstwoord van Corrie Terlouw van de organiserende stichting Klassiek in de Kerken opende het ensemble met Arrival of the queen of Sheba. Daarmee gaf dirigent Maarten Jense zijn visitekaartje af. Herkenbare klassieke composities in door hem geschreven arrangementen zorgden voor diverse aangename verrassingen.

Als tegenhanger voor het opgewekte openingswerk uit Händels oratorium Salomon, koos Jense voor het hedendaagse, gedragen My Own King am I dat de befaamde jazztrompettist Eric Vloeimans ooit schreef. De uitvoering door solist Rutger Goedendorp op besklarinet klonk adembenemend.