De Boxtelse band Acting the Maggot speelt Ierse feestmuziek in wintercircus Pallosso van Erik Verkooijen.

Acting The Maggot in Wintercircus Pallasso

26 minuten geleden

Een bijzondere combinatie: dat is het zeker. De Ierse feestband Acting The Maggot en Wintercircus Pallasso voeren woensdag 21 december bij het Sportiom in ‘s-Hertogenbosch eenmalig gezamenlijk een show op. Het wordt een wintercircus met een bijzonder Boxtels tintje aangezien beide partijen uit Boxtel afkomstig zijn.

Wintercircus Pallasso heeft na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie eindelijk de mogelijkheid om groots uit te pakken in de laatste twee weken van december. Naast de reguliere optredens zal er nu special voor één keer een Ierse avond worden georganiseerd in het circus. De muziek die avond wordt live gespeeld door de Ierse feestband Acting The Maggot uit Boxtel. Terwijl die speelt treden verschillende internationale acts aan in de circuspiste.

MERKWAARDIG?

Live muziek maken in een circus deden de leden van Acting The Maggot nooit eerder. Zanger van de band Maarten de Gans uit Boxtel vertelt: ,,Het is inderdaad de allereerste keer en volgens mij is het absoluut uniek. Ik heb het nog niet eerder gezien in ons circuit.” Op de vraag of hij het een merkwaardige combinatie vindt, antwoordt hij lachend: ,,Ach, ik vond het ook merkwaardig dat wij als Ierse feestband in China Nederland mochten vertegenwoordigen voor een festival en dat bands als Foo Fighters en Queens Of The Stone Age onze muziek deelden. Wij zijn wel in voor merkwaardige optredens...”

CIRCUSTENT SPORTIOM

Het is inmiddels de derde keer dat Wintercircus Pallasso bij het Sportiom komt te staan. De eerste twee edities konden uiteindelijk geen doorgang vinden door Covid-19. Maar dit jaar worden liefst 27 voorstellingen opgevoerd bij het sportcentrum en enkele shows zijn zelfs al uitverkocht. Van BMX-stunts, tot het Rad des Doods, van een laseract tot uiteraard de clowns van Pallasso: er wordt bijzonder groots uitgepakt dit jaar.

Wintercircus Pallasso is een initiatief van Boxtelaar Erik Verkooijen, beter bekend als clown Enrico. Tickets voor de Ierse avond met Acting The Maggot op woensdagavond 21 december zijn te koop via de website van wintercircus Pallasso. Uiteraard kun je daar ook de tickets voor de reguliere voorstellingen bestellen.