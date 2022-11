RKSV Boxtel schiet tekort tegen Pusphaira

ma 7 nov, 16:24

RKSV Boxtel kon het zondag in eigen huis tegen het Eindhovense Pusphaira niet bolwerken. Er verscheen, mede door blessureleed, een gewijzigd elftal in het veld. Haike van Heesch stond als aanvoerder in de spits en Jesse van Homelen op het middenveld, op de plaats van de geblesseerde Lars van Hamond.

De thuisploeg speelde een matige eerste helft, waarin door verdedigende blunders twee tegendoelpunten vielen. Zo liet de Boxtelse keeper Feenstra de bal los, maar zijn misser werd niet afgestraft.

Na een kwartier hadden de gastheren tegen de verhoudingen in op voorsprong kunnen komen. Valentijn Waals kreeg na een corner de bal voor het inschieten. Zijn inzet bleek te zwak.

De Eindhovenaren scoorden vervolgens wél. Gerben van Boxtel werkte een voorzet van de tegenstander in eigen doel. Zijn team liet het hoofd echter niet hangen en bracht de stand luttele minuten later alweer in evenwicht.

BUITENKANSJE

Een vrije trap van Sven van Heesch belandde bij Owen Kemps. Die kopte de bal door en een laatste zetje van Haike van Heesch promoveerde de kans tot doelpunt. RKSV Boxtel genoot maar kort van de treffer. Keeper Feenstra en Tim Hulskes probeerden elkaar te bereiken, maar raakten de bal kwijt. Pushpaira liet dit buitenkansje niet liggen: 1-2. Het zou voor rust zelfs 1-3 zijn geweest, als de goal van de gasten niet zou zijn afgekeurd.

Na de pauze bleef de Munselploeg tobben. Mitchell Vogels verving Owen Kemps en Jari Klijmij kwam in het veld voor de geblesseerde Guus van Raamsdonk. De impuls bracht de Boxtelaren geen doelpunten. Daarnaast trok volgens de gastheren de arbiter een aantal dubieuze gele kaarten en had hij een blessurebehandeling bij aanvoerder Van Heesch toe moeten staan, stellen zij. Stijn van der Steen kreeg namens RKSV Boxtel de grootste kans in het tweede bedrijf, maar scoorde niet. Pusphaira had met een doelpunt na een corner het laatste woord: 1-3. Voor de thuisploeg een wedstrijd om snel te vergeten.

Boxtel speelt zondag 13 november opnieuw thuis, nu tegen VOW uit Zijtaart. De aftrap is om 14.30 uur.