‘Dagelijks krijgt Joost belletjes over energiekosten’

Marieke Vossen bij appartementencomplex Het Princenhof. Sinds 1 september is zij de nieuwe directeur-bestuurder van woonstichting Joost. De van oorsprong Limburgse is daarmee de opvolger van Rob Dekker.

Ze is geboren in de Limburgse plaats Weert maar deels opgegroeid in de miljoenenstad Kano, gelegen in het noorden van Nigeria. ,,Mijn ouders hebben daar ziekenhuizen opgezet. Of ik mijn interesse in de sociale sector aan hen heb te danken? Waarschijnlijk wel. Bij ons was de houding altijd: je ziet een probleem waar iets aan gedaan moet worden, doe het dan maar.”

Zes jaar was ze afdelingshoofd bij de gemeente Oss op gebied van onder andere wonen. Daarna werkte ze zeven jaar lang voor Meierijstad, ook als leidinggevende waarbij ze veel met woningcorporaties te maken had. Vanwege haar ervaring, is de overstap naar Joost volgens Vossen logisch: ,,Er komt veel samen. De bouwopgave, maar ook kwaliteit van woningen en de verduurzaming ervan. Bov..