Lize Welvaarts (in wit shirt) strijdt met twee speelsters van Etten-Leur om de bal in sportpark Molenwijk.

Vrouwen MEP onverwacht medekoploper in eerste klasse

51 minuten geleden

Door de thuiszege zondag op Etten-Leur (2-1) zijn de vrouwen van MEP onverwacht medekoploper in de regionale eerste klasse. De Boxtelse hockeymannen verloren teleurstellend in eigen huis van concurrent HOD (0-1). Promotie lijkt nu al bijna onmogelijk.

Omdat de meeste teams in de eerste klasse elkaars beeldmateriaal delen, trainde coach Rein Scheenstra vorige week op een strafcornervariant. Die bleek tegen Etten-Leur beslissend. De gasten waren in sportpark Molenwijk niet ingesteld op de nieuwe afschuif en dat leverden de Boxtelse vrouwenploeg twee doelpunten op.

MEP trof in Etten-Leur een degelijke en gelijkwaardige tegenstander. De eerste corner werd door Iris de Jong benut. Daarna moest keepster Fleur van Haaren enkele malen drastisch ingrijpen om te voorkomen dat de bezoekers langszij kwamen.

In de tweede helft ging Etten-Leur opnieuw op jacht naar de gelijkmaker, maar het was Aniek de Bekker die ook de tweede Boxtelse strafcorner door een variant verzilverde en daarmee leek de wedstrijd gespeeld. Toen het bezoekende elftal ook door een strafcorner de aansluitingstreffer maakte, werd de slotfase toch nog erg spannend. Etten-Leur voerde de druk op en wisselde in de laatste fase zelfs de keepster voor een veldspeelster.

Door een groene kaart was de spelersverhouding zelfs elf tegen negen, maar met vereende krachten sleepte de thuisploeg de volle buit binnen. Coach Scheenstra was opgelucht en tevreden en wil nu meer. Zondag 13 november speelt MEP tegen hekkensluiter Nova. Gezien het programma van de concurrentie kan de Boxtelse ploeg bij winst zo maar medekoploper Zwart Wit uit Breda achter zich laten. MEP mag de nummer laatst echter niet onderschatten. Afslag in Heerlen om 12.45 uur.

DECEPTIE

De mannen van MEP hadden zich zondag totaal iets anders voorgesteld van de topper tegen HOD uit Valkenswaard. Met een optimale winstreeks uit de laatste vier wedstrijden en een doelsaldo van 20-1 leek enig optimisme gerechtvaardigd. HOD had echter de Boxtelse spelwijze goed bestudeerd en strooiden vakkundig zand in de raderen van de doelpuntenmachine. Het slechte weer zat zeker ook niet mee, want al eerder deze competitie (thuis tegen Weert) liep het in de regen ook verkeerd af voor de Boxtelaren.

MEP leek vast te zitten en begon stroef. Net als Weert hanteerde HOD met succes de hoge bal om het gevaar van de Boxtelse aanval te ontregelen. Doelman Floris Schellekens hield zijn ploeg in die fase op de been, maar had op een corner vlak voor rust geen antwoord: 0-1. Aanvoerder Gijs de Wild schoot nog wel op de paal en ook HOD raakte bij een strafcorner het houtwerk.

Door de jacht op de gelijkmaker nam druk van de thuisploeg toe in de tweede helft. Kansen kwamen er zeker, maar ook bij de bezoekers stond een voortreffelijke keeper. De Boxtelse ploeg zat het gewoon niet en zo werd de eerste thuisnederlaag een hele dure. De achterstand op de nummers een en twee is zeer behoorlijk en de fel begeerde promotieplaatsen lijken nu al uit zicht.

Zondag 13 november spelen de MEP-mannen uit tegen Delta Venlo. Willen zij de kleine kans op een goede competitieafloop behouden, dan telt daar alleen winst. Gemakkelijke opgave. Afslag om 14.45 uur.