Ankie van Oirschot (links) was zondag in haar nopjes. De badmintonspeelster van BC '80 Boxtel ontmoette haar persoonlijke sportheld Selena Piek.

Boxtelse krijgt beker van badmintonlegende Piek

ma 7 nov, 12:21

Meervoudig Nederlands kampioen, twee keer deelname aan de Olympische Spelen, diverse EK-medailles en allerlei trofeeën meer in haar kast: Selena Piek behoort tot de Nederlandse badmintontop. En is het grote voorbeeld van Ankie van Oirschot. De Boxtelse badmintonspeelster van BC ‘80 Boxtel ontmoette gisteren haar grote held.

,,De reden van onze ontmoeting was een oproep van Selena op Instagram”, legt Ankie uit. Piek is namelijk behalve fanatiek sporter ook erg druk in de weer met het sociaal medium, waar ze inmiddels meer dan tienduizend volgers op heeft. De Blaricumse vroeg zich af of ze nog mensen blij kon maken met een aantal van haar oude trofeeën en plaatste een oproep op haar Instagrampagina. ,,Hierop had ik gereageerd namens onze club BC ‘80 Boxtel en mocht deze zondag ophalen. Ik heb ook twee gesigneerde shirts gekregen en die van mijzelf laten signeren. Mijn dag kon niet meer stuk”, reageert Ankie.

Wat de badmintonclub die sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg als thuishaven heeft, gaat doen met de bekers is nog niet bekend. Ankie: ,,Dat laten we binnenkort via onze sociale media weten.”