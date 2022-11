ODC pakt volle buit in wedstrijd tegen Engelen

ma 7 nov, 11:45

ODC heeft zondag 6 november goede zaken gedaan door in Engelen met 1-2 te winnen van de plaatselijke FC. Lennart Sannen bracht de tricolores al vroeg in de wedstrijd aan de leiding. In het tweede bedrijf verdubbelde Sjoerd van Lokven de voorsprong waarna de thuisploeg nog tegen scoorde maar niet meer langszij kon komen.

Na drie nederlagen op rij was er de Molenwijkploeg alles aan gelegen om in Engelen niet nog een keer onderuit te gaan. Trainer Piet Drijvers begon het duel met dezelfde elf die ook vorige week tegen RKDVC mochten starten.

De thuisploeg had in de aanvangsfase het meeste balbezit en drong de bezoekers steeds naar achteren. Maar echt gevaarlijk werd het niet. Als de gasten eruit kwamen, werd steeds spits Lennart Sannen als aanspeelpunt gezocht. In de twaalfde minuut leidde dat tot de Boxtelse openingstreffer. Captain Sjoerd van Lokven lanceerde Sannen die zijn tegenstanders voorbijliep en keeper Marijn van Dinther het nakijken gaf: 0-1.

FC Engelen bleef vervolgens aandringen op het natte kunstgrasveld en na 25 minuten spelen leidde dat tot een kans toen de bal binnen de zestien vanuit de rebound over werd geschoten. Verder kregen de gastheren niet veel mogelijkheden.

Dat kwam ook omdat ODC - vergeleken met vorige week - een stuk gedisciplineerder speelde en weinig ruimte weggaf. Aan de andere kant kreeg de Boxtelse ploeg vanuit de omschakeling enkele goede kansen. Ayoub Omair was dicht bij de 0-2 maar zijn inzet ging naast en Sannen stuitte op doelman Van Dinther na een nieuwe Boxtelse uitval.

UIT HET BOEKJE

Na de thee veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld. De thuisploeg probeerde steeds maar weer - zonder succes - een gaatje te vinden in de defensie van de gasten terwijl die loerden op de tegenaanval. In de 60e minuut lieten de tricolores een aanval uit het boekje zien. Van achteruit ging de bal opnieuw diep op de onvermoeibare Sannen. De spits behield het overzicht en speelde Stijn Pijnenburg vrij die op volle snelheid zijn tegenstander passeerde en een voorzet afleverde die door Van Lokven werd binnengeschoten: 0-2.

Een kleine tien minuten later kwam FC Engelen terug in de wedstrijd bij een corner. Door mistasten bij ODC achterin kon Quinten Vorstenbosch simpel de 1-2 binnenkoppen. Het werd daardoor in de slotfase nog spannend maar de ploeg van trainer Drijvers hield stand en wist de drie punten mee naar Boxtel te nemen.

De supporters waren na afloop dik tevreden met de overwinning. Zij zagen een team dat op basis van een goede wedstrijdinstelling een uitstekend resultaat boekte. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen. ODC stijgt door deze prima zege naar de gedeeld zevende plaats op de ranglijst met zeven punten uit zes wedstrijden.

Zondag 13 november staat het volgende duel op het programma. ODC gaat dan op bezoek bij Vlijmense Boys waar om 14.00 uur wordt afgetrapt.