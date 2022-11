In de Beneluxlaan boog het team 'Ge kunt nie alles weten' met leden van fanfare Concordia zich over de vragen en opdrachten van de Durpskwis Liemt. De groep eindigde als laatste van de grote ploegen.

Nummer 13 brengt toch geluk in Durpskwis Liemt

za 5 nov, 10:48

UPDATE 12.18u - Dat ‘rugnummer’ dertien niet altijd ongeluk hoeft te brengen, bleek gisteravond tijdens de Durpskwis Liemt. Met een voorsprong van liefst 83 punten won team 13 (Stuur maar een tikkie!) de negende editie. De ploeg van captain Anton Hermes was titelverdediger en behaalde een eindtotaal van 864 punten. Daarmee bleef het runner-up Kwisutbeter (team 3) ruim voor. Derde werd de ploeg van basisschool De Oversteek.

Buurtvereniging Klein Hoekje-Nieuwe Wijk kijkt tevreden terug op de dorpsquiz, meldt medeorganisator Janne van Bergen. Met name het besluit om deelnemers ook de mogelijkheid te bieden om voor een light-versie in te schrijven met minder vragen en opdrachten, bleek in trek. Op die manier konden ook ploegen tot tien personen kans maken op een prijs en die keuzemogelijkheid viel in de smaak. Er deden negen grote teams mee en twaalf kleine.

Bij die kleine teams won team 22 (Tot het laatste lOOtje) van captain Irma Peijnenburg. Dat behaalde 411 punten tegen 389 voor de nummer twee: Quiznie (team 14, van Marie-José van Leeuwen). De groep van Arjan Terlouw (Import/Export, nummer 16) eindigde met drie punten minder als derde.

Als geheime opdracht, waarvoor alle teams zich meldden in café ‘t Wapen van Liempde, moesten vertegenwoordigers van alle deelnemende teams een theoretisch verkeersexamen afleggen. Niemand slaagde... In het horecabedrijf werd rond halfeen de uitslag bekendgemaakt.