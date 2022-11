Bijna 40 teams strijden in Bokselse Kwis

za 5 nov, 10:00

In aanloop naar De Bokselse Kwis zijn leden van bijna veertig deelnemende teams al twee weken volop aan de slag. Op vijftien adressen hangen foto’s die samen een opdracht vormen tijdens de quiz. Om 18.00 uur klinkt vandaag, zaterdag 5 november het startsein. Dan worden in restaurant Kin Khao aan de Markt de boeken met opdrachten uitgereikt. Die moeten daar diezelfde avond om uiterlijk 23.00 uur ook weer worden ingeleverd. Vrijdag 25 november is de prijsuitreiking in activiteitenboerderij ’t Dommeltje (Hoog Munsel).

De Bokselse Kwis beleeft zijn achtste editie en wordt vanaf het begin georganiseerd door Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha en Marc Cleutjens. Dit jaar is dit team uitgebreid met Antoine Ghijsens en Renilde en Peter Bos. Afgaande op de samenstelling van de teams in voorgaande jaren verwachten zij dat zo’n duizend puzzelaars vandaag in touw zijn.

De eerste teams staan waarschijnlijk al een uur voor de start voor de deur bij Kin Khao om zo snel mogelijk in het bezit te komen van de quizboeken en geen kostbare tijd verloren te laten gaan. Het wordt een theatraal spektakel met Schiphol-achtige toestanden in Boxtel, zo lieten de quizmakers tijdens een vooraankondiging enkele weken geleden al in deze krant weten.

Veel vragen uit het quizboek kunnen op het eigen teamadres opgelost worden, maar ook worden deelnemers erop uit gestuurd om elders verrassende opdrachten uit te voeren. Zo wordt traditioneel een actuele vragenronde gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarvoor moet elk team één afgevaardigde sturen.

TITELVERDEDIGER

Titelverdediger Boxtel’s Harmonie is nu weer van de partij is en werkt vanuit het Muziekhuis aan de Passage Riche. Het team is een geduchte tegenstander en won ook in 2018, terwijl men een jaar eerder tweede werd. De Bokselse Moppen, het team dat vorig jaar runner-up was en eveneens vaker in de top van het klassement eindigde, doet eveneens mee.